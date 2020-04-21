Фотографии плакатов с призывом о санитарной помощи в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Полина 21 апреля. Снимки сделаны у седьмого дома на 6-й Советской улице. Жители «многонаселённой пятикомнатной коммунальной квартиры» сообщают, что у них нет ванны. «Мы, пенсионеры, сидим дома, как под домашним арестом. Сидим грязные», — говорится на одном из плакатов. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в городе закрыты бани, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

Запертые дома из-за пандемии коронавируса пожилые петербуржцы проводят самоизоляцию не в самых гигиеничных условиях. Старый фонд не всегда позволяет придать телу свежесть и чистоту.

В администрации Центрального района отметили, что сами заинтересованы в скорейшем выходе из сложившейся ситуации, однако решение должно приниматься на уровне города, поэтому от комментариев отказались.

«Фонтанка» запросила данные о количестве квартир без ванн и без душа в Петербурге у жилищного комитета Смольного, однако там предоставить данные не смогли.