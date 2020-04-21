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21.04.2020 16:10
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«Сидим грязные, как под домашним арестом». Пенсионеры из дома XIX века в центре Петербурга просят санитарной помощи

Запертые дома из-за пандемии коронавируса пожилые петербуржцы проводят самоизоляцию не в самых гигиеничных условиях. Старый фонд не всегда позволяет придать телу свежесть и чистоту.

Фотографии плакатов с призывом о санитарной помощи в редакцию «Фонтанки» прислала читательница Полина 21 апреля. Снимки сделаны у седьмого дома на 6-й Советской улице. Жители «многонаселённой пятикомнатной коммунальной квартиры» сообщают, что у них нет ванны. «Мы, пенсионеры, сидим дома, как под домашним арестом. Сидим грязные», — говорится на одном из плакатов. Напомним, что из-за пандемии коронавируса в городе закрыты бани, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

Фото: читательница «Фонтанки» Полина
Фото: читательница «Фонтанки» Полина
Фото: читательница «Фонтанки» Полина
Фото: читательница «Фонтанки» Полина

В администрации Центрального района отметили, что сами заинтересованы в скорейшем выходе из сложившейся ситуации, однако решение должно приниматься на уровне города, поэтому от комментариев отказались.

«Фонтанка» запросила данные о количестве квартир без ванн и без душа в Петербурге у жилищного комитета Смольного, однако там предоставить данные не смогли.

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Комментарии (9)

ussr_5e4d4b41561db
сразу патриотизмом запахло... интересно, Беглов их лично мыть приедет?
260965961
Фонтанка, может мне тоже поможете? У меня ванна есть, но, вследствие нарастающего разрушения опорно-двигательного аппарата из-за скрываемого государственными структурами СПб несчастного случая на производстве от 09.12.1998 г. и неадекватной мед. помощи с тех пор, я с августа 2012 г. не могу взойти в ванну - спуститься из ванны. Врачи, , прокуратура, СК, МСЭ, соц. защита и власть СПб мои жалобы игнорируют. Равно как и МЗ РФ, Минтруд РФ, правительство РФ и аппарат Президента РФ. Напр., в прошлом мае ко мне целых 5 штук врачей приходило, жалобы все, за исключением одного, слушать отказались, дело закончилось выпиской мне через месяц 3 видов таблеток, 2 из которых мне противопоказаны. После прекращения из-за нетерпимых болей и судорог плавания я с августа 2016 г. не мылась. Мне надо убрать ванну и оборудовать ванную комнату как для колясочников. Соответствующая программа помощи инвалидам есть в СПб.
Киркор_Филиппов
Всех расселить, провести полную модернизацию.
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