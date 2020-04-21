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21.04.2020 15:05
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Наезд на стоящую машину на КАД снова на видео: сломанный внедорожник не убрали с дороги

Серьёзное ДТП на КАД 21 апреля произошло по типичному сценарию: легковой автомобиль въехал в машину, стоящую на проезжей части после первого происшествия.

ДТП зафиксировал на видео ехавший мимо подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Александр. Это произошло на внешнем кольце между Красносельским и Таллинским шоссе.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13062340" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13062340" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13062340" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13062340" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_13062340" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По словам Александра, сломанный Nissan X-Trail стоял на второй полосе, а у отбойника — Toyota Camry. В Nissan влетела Toyota Venza, её пассажиру пришлось вызывать скорую помощь.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» добавили, что ДТП произошло около 10:30 на 59-м километре внешнего кольца, и подтвердили, что пострадал один человек.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие аварии происходят регулярно и часто заканчиваются серьёзными травмами или смертями.

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