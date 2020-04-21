Наезд на стоящую машину на КАД снова на видео: сломанный внедорожник не убрали с дороги
Серьёзное ДТП на КАД 21 апреля произошло по типичному сценарию: легковой автомобиль въехал в машину, стоящую на проезжей части после первого происшествия.
ДТП зафиксировал на видео ехавший мимо подписчик группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Александр. Это произошло на внешнем кольце между Красносельским и Таллинским шоссе.
По словам Александра, сломанный Nissan X-Trail стоял на второй полосе, а у отбойника — Toyota Camry. В Nissan влетела Toyota Venza, её пассажиру пришлось вызывать скорую помощь.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» добавили, что ДТП произошло около 10:30 на 59-м километре внешнего кольца, и подтвердили, что пострадал один человек.
По статистике, в стоящий на КАД автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут. Такие аварии происходят регулярно и часто заканчиваются серьёзными травмами или смертями.