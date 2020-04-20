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20.04.2020 11:58
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Грабителей магазина вычислили по жвачке, которой они приклеили объявление о «переучете», чтобы остаться с продавцом наедине

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Петербурга, собравших целый «букет» статей. Найти их помогла ДНК-экспертиза.

Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры 20 апреля, злоумышленники в марте 2019 года разработали план налёта на алкогольный магазин. 5 марта они дождались, когда в заведении не осталось покупателей, после чего приклеили на жвачку объявление о переучете. Под угрозой ножа, который был у одного из мужчин, они заставили продавца выдать всю выручку из сейфа в сумме более 250 тыс. рублей.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то среди изъятых вещдоков оказалась и та самая жвачка. По ней провели генетическую экспертизу, со 100 % вероятностью указавшей на ранее неоднократно судимого местного жителя, который, будучи изобличенным в совершении преступления, сдал своего подельника.

В ходе расследования сотрудники полиции установили еще ряд преступлений дуэта, которые были квалифицированы как кража, грабеж и мошенничество с использованием электронных средств платежа.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Неужели ФЭС существует????????
260968441
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HomerMP
Какой-то очень недалекий злодей попался.
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