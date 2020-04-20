Грабителей магазина вычислили по жвачке, которой они приклеили объявление о «переучете», чтобы остаться с продавцом наедине
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Петербурга, собравших целый «букет» статей. Найти их помогла ДНК-экспертиза.
Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры 20 апреля, злоумышленники в марте 2019 года разработали план налёта на алкогольный магазин. 5 марта они дождались, когда в заведении не осталось покупателей, после чего приклеили на жвачку объявление о переучете. Под угрозой ножа, который был у одного из мужчин, они заставили продавца выдать всю выручку из сейфа в сумме более 250 тыс. рублей.
Когда на место прибыли сотрудники полиции, то среди изъятых вещдоков оказалась и та самая жвачка. По ней провели генетическую экспертизу, со
В ходе расследования сотрудники полиции установили еще ряд преступлений дуэта, которые были квалифицированы как кража, грабеж и мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.