Грабителей магазина вычислили по жвачке, которой они приклеили объявление о «переучете», чтобы остаться с продавцом наедине

Как сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры 20 апреля, злоумышленники в марте 2019 года разработали план налёта на алкогольный магазин. 5 марта они дождались, когда в заведении не осталось покупателей, после чего приклеили на жвачку объявление о переучете. Под угрозой ножа, который был у одного из мужчин, они заставили продавца выдать всю выручку из сейфа в сумме более 250 тыс. рублей.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Петербурга, собравших целый «букет» статей. Найти их помогла ДНК-экспертиза.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, то среди изъятых вещдоков оказалась и та самая жвачка. По ней провели генетическую экспертизу, со 100 % вероятностью указавшей на ранее неоднократно судимого местного жителя, который, будучи изобличенным в совершении преступления, сдал своего подельника.



В ходе расследования сотрудники полиции установили еще ряд преступлений дуэта, которые были квалифицированы как кража, грабеж и мошенничество с использованием электронных средств платежа.



Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

