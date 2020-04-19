Число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч человек, это четверть жертв коронавируса в мире

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в США выросла до 40,6 тысячи, из них 14,5 тысячи приходятся на Нью-Йорк, следует из данных Университета Джонса Хопкинса вечером 29 апреля.

По количеству заболевших США - 742,4 тысячи - идёт со значительным отрывом от других стран - в Италии, которая находится на втором месте, COVID-19 подтверждён у 195,9 тысячи пациентов.

Как передаёт CNN, в США 20% людей, прошедших тестирование на коронавирус, получают положительные результаты. Всемирная организация здравоохранения заявила, что для открытия страны этот показатель должен составлять от 3% до 12%. Несмотря на предупреждения экспертов, некоторые штаты стремятся поскорее снять ограничения. В эти выходные протестующие в столицах Индианы, Мэриленда, Нью-Гемпшира и Техаса критиковали приказы своих штатов остаться дома.