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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 22:52
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Число жертв COVID-19 в США превысило 40 тысяч человек, это четверть жертв коронавируса в мире

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в США выросла до 40,6 тысячи, из них 14,5 тысячи приходятся на Нью-Йорк, следует из данных Университета Джонса Хопкинса вечером 29 апреля.

По количеству заболевших США - 742,4 тысячи - идёт со значительным отрывом от других стран - в Италии, которая находится на втором месте, COVID-19 подтверждён у 195,9 тысячи пациентов.

Как передаёт CNN, в США 20% людей, прошедших тестирование на коронавирус, получают положительные результаты. Всемирная организация здравоохранения заявила, что для открытия страны этот показатель должен составлять от 3% до 12%. Несмотря на предупреждения экспертов, некоторые штаты стремятся поскорее снять ограничения. В эти выходные протестующие в столицах Индианы, Мэриленда, Нью-Гемпшира и Техаса критиковали приказы своих штатов остаться дома.

Всего в мире зафиксировано 164,7 смертельных случая, 611,4 тысячи человек выздоровели.

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Комментарии (5)

ret
Что удивляться? Там полно нищих, цветных и бомжей. Целые кварталы. Вот они в основном и жертвы.
260973241
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dedmoroz_5e4d8827384c2
Фейк. Не проверяемая информация)))))
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