Песков: Вопрос о продлении или завершении режима самоизоляции решится на следующей неделе

Новые решения об ограничениях, введённых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России, будут приниматься Кремлём на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир 19 апреля на телеканале «Россия 1».

«Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал Песков (цитата по РИА Новости). Он выразил надежду, что на следующей неделе Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусом.