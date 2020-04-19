Песков: Вопрос о продлении или завершении режима самоизоляции решится на следующей неделе
Новые решения об ограничениях, введённых для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в России, будут приниматься Кремлём на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир 19 апреля на телеканале «Россия 1».
«Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — сказал Песков (цитата по РИА Новости). Он выразил надежду, что на следующей неделе Россия может выйти на плато по количеству заболевших коронавирусом.
«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается, — цитирует информагентство Пескова. — Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим».
Он подчеркнул, что президент внимательно отслеживает темпы производства коек и аппаратов искусственной вентиляции легких, а фабрики работают в три смены.