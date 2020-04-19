Петербург держится в Топ-5 по самоизоляции. Погода не шепчет

Петербуржцы в полдень воскресенья, 19 апреля, сидят по домам, следует из «Индекса самоизоляции».
Среди российских городов Северная столица, по данным на 11:50, входит в Топ-5 самых дисциплинированных. Однако в сравнении с утром индекс самоизоляции постепенно снижается, на данный момент он составляет 4 балла - «на улицах почти никого нет».
Отчасти желание соблюдать рекомендации властей, которыми петербуржцы активно пренебрегали на этой неделе, связано с погодой, которая не располагает к прогулкам.
«Сегодня, 19 апреля, погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать тыловая часть малоподвижного циклона. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна снежная крупа», - говорит в своём прогнозе специалист центра «Фобос» Михаил Леус.