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19.04.2020 12:10
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Петербург держится в Топ-5 по самоизоляции. Погода не шепчет

Петербуржцы в полдень воскресенья, 19 апреля, сидят по домам, следует из «Индекса самоизоляции».

Среди российских городов Северная столица, по данным на 11:50, входит в Топ-5 самых дисциплинированных. Однако в сравнении с утром индекс самоизоляции постепенно снижается, на данный момент он составляет 4 балла - «на улицах почти никого нет».

Фото: https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=41.775580%2C54.894027&z=3

Отчасти желание соблюдать рекомендации властей, которыми петербуржцы активно пренебрегали на этой неделе, связано с погодой, которая не располагает к прогулкам.

«Сегодня, 19 апреля, погоду в Санкт-Петербурге продолжит формировать тыловая часть малоподвижного циклона. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможна снежная крупа», - говорит в своём прогнозе специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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Комментарии (1)

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