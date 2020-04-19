Глава дома Романовых излечилась от коронавируса

Глава Российского императорского дома княгиня Мария Романова вылечилась от новой коронавирусной инфекции. Об этом 19 апреля сообщает РБК со ссылкой на директора канцелярии дома Александра Закатова.
Закатов подтвердил, что здоровье княгини восстановилось, и она продолжает выполнять предписания по самоизоляции. Ранее Романова писала, что находится в Мадриде, где введены жёсткие ограничения, призванные остановить развитие пандемии COVID-19.
Мария Романова — внучка российского великого князя Кирилла Владимировича, правнука Александра II, который в 1924 году в эмиграции провозгласил себя императором в изгнании. Мария Романова проживает в Испании, сейчас ей 66 лет.