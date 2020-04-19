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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 10:05
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В России 132 тысячи человек находятся под наблюдением из-за COVID-19

За последние сутки в России проведены 117,9 тысячи тестов на коронавирус, общее их число на сегодня составляет 1,94 млн. Об этом сообщает 19 апреля Роспотребнадзор.

По состоянию на 19 апреля под наблюдением врачей находятся 132,3 тысячи человек.

По данным на 18 апреля, было установлено 36 793 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Петербурге накануне число летальных исходов выросло на один (всего 8), количество инфицированных — на 139 (1646).

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Комментарии (2)

260972961
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Примерно соответствует прогнозу по заболевшим на первую неделю мая.
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