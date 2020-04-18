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18.04.2020 12:15
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В пустом Казанском соборе встретили Великую субботу. Верующие присоединились к богослужению онлайн

Божественную литургию в Великую субботу провели онлайн в Казанском соборе в Петербурге. Трансляция велась в «ВКонтакте» 18 апреля.

В 22.00 в Казанском соборе начнётся пасхальное богослужение. Его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Из-за пандемии коронавируса прихожан в храм не пустят. Трансляция будет вестись в социальных сетях.

В пасхальную ночь в Петербурге трамваям и троллейбусам отменили остановки у храмов. Не будет работать и метро.

Великая суббота — последний день Великого поста и канун Христова Воскресения. В этот день вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа. 19 апреля православная церковь празднует один из самых важных христианских праздников — Пасху.

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