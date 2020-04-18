В пустом Казанском соборе встретили Великую субботу. Верующие присоединились к богослужению онлайн
Божественную литургию в Великую субботу провели онлайн в Казанском соборе в Петербурге. Трансляция велась в «ВКонтакте» 18 апреля.
В 22.00 в Казанском соборе начнётся пасхальное богослужение. Его возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Из-за пандемии коронавируса прихожан в храм не пустят. Трансляция будет вестись в социальных сетях.
В пасхальную ночь в Петербурге трамваям и троллейбусам отменили остановки у храмов. Не будет работать и метро.
Великая суббота — последний день Великого поста и канун Христова Воскресения. В этот день вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса Христа. 19 апреля православная церковь празднует один из самых важных христианских праздников — Пасху.