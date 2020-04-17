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17.04.2020 22:02
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На трассе М-10 на неделю сузят участок объезда Тосно в сторону Москвы

Дорожные работы на неделю ограничат движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Для устройства подходов к деформационным швам будут перекрывать по одной полосе дороги.

Как сообщает 17 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 по 27 апреля на путепроводе через железную дорогу Тосно — Новолисино на 652-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» будут поочерёдно перекрывать одну полосу движения в направлении Москвы. На этом участке всего 4 полосы — по две в каждом направлении. Движение в сторону Петербурга будет осуществляться как обычно, по двум полосам.

Работы на участке выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». При устройстве дорожного покрытия в пришовной зоне двух деформационных швов будут использованы эластомерные материалы, отметили в дорожном управлении.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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