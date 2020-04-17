Дорожные работы на неделю ограничат движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Для устройства подходов к деформационным швам будут перекрывать по одной полосе дороги.



Как сообщает 17 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 20 по 27 апреля на путепроводе через железную дорогу Тосно — Новолисино на 652-м километре федеральной автодороги М-10 «Россия» будут поочерёдно перекрывать одну полосу движения в направлении Москвы. На этом участке всего 4 полосы — по две в каждом направлении. Движение в сторону Петербурга будет осуществляться как обычно, по двум полосам.