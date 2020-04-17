Россия начала доклинические испытания вакцины от коронавируса, а тест-система на иммунитет к COVID-19 дала первые результаты
Обнадеживающими назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко первые результаты доклинического испытания вакцины от коронавируса. В лабораториях тестируют еще пять препаратов.
Об этом министр здравоохранения сообщил во время очередного совещания Владимира Путина с министрами и главами регионов 17 апреля. Подробности создания вакцины Мурашко не раскрыл. Он также отметил, что клинические испытания проходят пять препаратов от коронавируса. Напомним, Путин в ходе совещания подчеркнул, что пик эпидемии далеко не пройден.
Тем временем были проведены первые тесты на наличие антител к COVID-19, подопытными были сотрудники медико-хирургического центра имени Пирогова. Иммунитет обнаружили у 30 из 204 работников, у которых ранее не было никаких симптомов коронавируса.