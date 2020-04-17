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31 нахимовец заразился коронавирусом

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 16:37
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Россия начала доклинические испытания вакцины от коронавируса, а тест-система на иммунитет к COVID-19 дала первые результаты

Обнадеживающими назвал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко первые результаты доклинического испытания вакцины от коронавируса. В лабораториях тестируют еще пять препаратов.

Об этом министр здравоохранения сообщил во время очередного совещания Владимира Путина с министрами и главами регионов 17 апреля. Подробности создания вакцины Мурашко не раскрыл. Он также отметил, что клинические испытания проходят пять препаратов от коронавируса. Напомним, Путин в ходе совещания подчеркнул, что пик эпидемии далеко не пройден.

Тем временем были проведены первые тесты на наличие антител к COVID-19, подопытными были сотрудники медико-хирургического центра имени Пирогова. Иммунитет обнаружили у 30 из 204 работников, у которых ранее не было никаких симптомов коронавируса.

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Комментарии (6)

попытка узнать, где можно будет сдать тест на антитела в СПб, позвонив на открытую горячую линию по ковиду не увенчалась успехом - после 150 минут ожидания на проводе уставший мужской голос записал все данные а потом ответил, что понятия не имеет где, когда и как, такой информации нет.
srg000
Абалдеть... каждый восьмой переболел на ногах, не зная, что он болел? При этом был носителем... может действительно, еще до февраля треть страны переболела ковидом, думая что это ОРВи?
marinamg
Где можно пройти тест на иммунитет к Covid19?в СПБ
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