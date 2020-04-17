Замглавы Совбеза РФ Медведев: Ситуация с коронавирусом может потребовать более жестких ограничений

Развитие пандемии коронавируса может потребовать введения более жестких ограничений в России. Об этом в интервью РИА «Новости» 17 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — подчеркнул Медведев.



И добавил, что «рассуждения людей, что коронавирус может их не затронуть или пройдет у них в легкой форме, абсолютно безответственны». По мнению замглавы Совбеза, изоляция в нынешней ситуации необходима.

