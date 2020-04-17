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17.04.2020 14:20
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Замглавы Совбеза РФ Медведев: Ситуация с коронавирусом может потребовать более жестких ограничений

Развитие пандемии коронавируса может потребовать введения более жестких ограничений в России. Об этом в интервью РИА «Новости» 17 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Являются ли эти меры, на мой взгляд, адекватными текущей ситуации? Пока да. Хотя она развивается в тревожном ключе. Но я не уверен, что нам не потребуется применять какие-то еще более жесткие ограничения. Хотелось бы, конечно, этот сценарий избежать», — подчеркнул Медведев.

И добавил, что «рассуждения людей, что коронавирус может их не затронуть или пройдет у них в легкой форме, абсолютно безответственны». По мнению замглавы Совбеза, изоляция в нынешней ситуации необходима.

«Если вы обратили внимание, то и наши меры становятся жестче. Почему? Были приняты определенные решения, президент озвучил общий подход, он абсолютно справедлив для такой огромной страны, как Россия», — подытожил Медведев.

Напомним, «Фонтанка» ранее сообщила о том, что в Петербурге рассматривается введение спецпропусков по образцу Москвы.

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Комментарии (13)

AGP
Дядя Вова, отправь уже этого... послом в какое-нибудь Лесото, сколько можно?!!
krasnonosov
Кто бы сомневался. Предлагаю подселить в квартиры к каждому россиянину по майору ФСБ . Довольствие, обмундирование и кормежку офицера повесить на контролируемого.
Савва Морозов
опоздали на пару месяцев. вьетнам сразу жесткач в январе сделал - ни одного умершего.
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