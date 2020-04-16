Из-за подозрения на коронавирус в Петербурге продезинфицировали рабочий суд чекистов. Тест оказался положительным

Дзержинский районный суд экстренно самоизолировался из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц аппарата. Предохранялись не зря — предположение подтвердилось.



О том, что у помощницы одной из судей Дзержинского райсуда положительный тест на COVID-19, «Фонтанке» 16 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Это первый случай заражения в судейском сообществе города.



Признаки ОРВИ проявились у девушки несколько дней назад, все контактировавшие с нею были изолированы, а в здании суда поработали дезинфекторы. В четверг стал известен результат — положительный.

