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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 17:48
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Из-за подозрения на коронавирус в Петербурге продезинфицировали рабочий суд чекистов. Тест оказался положительным

Дзержинский районный суд экстренно самоизолировался из-за подозрения на коронавирус у одной из сотрудниц аппарата. Предохранялись не зря — предположение подтвердилось.

О том, что у помощницы одной из судей Дзержинского райсуда положительный тест на COVID-19, «Фонтанке» 16 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Это первый случай заражения в судейском сообществе города.

Признаки ОРВИ проявились у девушки несколько дней назад, все контактировавшие с нею были изолированы, а в здании суда поработали дезинфекторы. В четверг стал известен результат — положительный.

По состоянию на 16 апреля, суд функционирует в режиме дежурной бригады. Постановлением президиума Верховного суда, до 30 апреля рассматриваются материалы и дела только безотлагательного характера, доступ в здание возможен лишь для работников суда и участников судебного процесса.

В территориальную подсудность Дзержинского районного суда входит Литейный, 4. Это адрес регионального управления Федеральной службы безопасности. Следственные органы госбезопасности частенько выходят в этот суд с мерами пресечения, например.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Udgin2
Очень смешно. В таком случае надо почистить р. Фонтанку, чтобы редакция фонтанки перестала цвести желтым цветом.
LGlo
Кроме заголовка что-то прочли? Последний абзац всё объясняет!
hmjo
Дзержинский райсуд является судом чекистов? Это по его имени? Тогда Ленинский, Октябрьский, Кировский, Калининский, Куйбышевский, Смольнинский и Фрунзенский райсуды являются судами коммунистов?
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