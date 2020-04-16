Вирус как двигатель торговли. Число точек на карте «Фонтанки» «Покупай у своих» перевалило за тысячу

Первая точка на карте — бар «76» на Малом проспекте Петроградской стороны, появился 2 апреля. Таким образом, первую тысячу компаний проект «Покупай у своих» собрал всего за две недели.

В 13:57 в четверг, 16 апреля, на карте зарегистрировался участник под порядковым номером 1000. Им стал интернет-магазин Flanelle — постельное белье и текстиль для дома (покрывала, пледы, одеяла, подушки, шторы и пр.).

Антикризисный проект «Покупай у своих» https://usvoih.fontanka.ru/ , который «Фонтанка» запустила сразу после начала карантинных ограничений для бизнеса, набрал критическую массу участников.

Пока в Петербурге действует относительно мягкий режим ограничений на передвижение по городу, Flanell, как и сотни других городских предприятий, работает совершенно легально.



«Несмотря на режим самоизоляции, продолжаем доставлять товары. Доставка до двери, оплата при получении, возможность оплатить картой курьеру. Можно забрать заказ в офисе по предварительной договоренности», — пишут его владельцы. Для соседей (штаб-квартира Flanelle расположена на Краснопутиловской улице) они предлагают скидку в 10% по промокоду Fontanka.



Такой же промокод дает скидки и в сотнях других магазинах, образовательных центрах и кафе https://usvoih.fontanka.ru/, внезапно ставших работать в режиме онлайн. Где-то это лишь 5% — больше не позволяет ситуация. Где-то цены снижаются более заметно. Кто-то по промокоду не предлагает скидок, зато дает в дополнение к покупке бесплатную выпечку или другие бонусы.



«Фонтанка» просит тех, кто заполняет заявки, указывать свои ИНН — так мы проверяем, чтобы на нашей карте был только легальный бизнес, причем только из реестра микро-, малого и в некоторых исключительных случаях среднего бизнеса.

