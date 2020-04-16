Группа RBI приобрела земельный участок на Миргородской, где у Александра Несиса так и не получилось построить жилой дом

Глава группы RBI Эдуард Тиктинский на онлайн-пресс-конференции 16 апреля сообщил, что его компания получила земельный участок на Миргородской, 1, в Петербурге.



Участок находится позади Московского вокзала, судя по данным Росреестра, он занимает 13,5 тыс. м2. Там располагается офисное здание «Роспечати» общей площадью 12,7 тысячи м2. Участок, по данным Росреестра, предназначен пока для размещения промышленных объектов.

Исторически участок и бизнес-центр принадлежали группе «ИСТ» предпринимателя Александра Несиса. Когда в середине нулевых годов он продавал свой бизнес по распространению печатной продукции московскому ОАО «Агентство «Роспечать», этот актив остался за «ИСТ».