СПЧ просит из-за Беслана не менять дату окончания Второй мировой войны. «Решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их».

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 16 апреля обратился к членам Совета Федерации с просьбой отклонить закон об установлении 3 сентября в качестве праздничной даты в связи с окончанием Второй мировой войны. Закон о переносе даты со 2 на 3 сентября Госдума приняла 14 апреля. Правозащитники указывают на невозможность 3 сентября одновременно праздновать окончание войны и скорбеть по жертвам теракта в Беслане. «Понимая аргументы сторонников этого законопроекта, в первую очередь жителей Дальнего Востока, большинство членов Совета считают, что решение о переносе Дня воинской славы России является ошибочным, — сказано в сообщении на сайте СПЧ. — Правозащитники отмечают, что 3 сентября 2004 г. — это дата, когда в результате террористического акта в школе № 1 в Беслане погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. Эта трагическая дата навсегда останется в сердцах россиян как день ужасного теракта».

Письмо на имя спикера Совфеда Валентины Матвиенко подписано главой СПЧ Валерием Фадеевым. Сайт Совета публикует его фрагмент. «По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их. Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте», — отмечает Фадеев в письме. Решение о переносе празднования в РФ даты окончания Второй мировой войны со 2-го сентября на 3-е в том числе объясняется тем, что изначально после окончания войны в СССР праздничным днём было именно 3-е сентября. Кроме того, авторы законопроекта депутаты Госдумы Владимир Шаманов и Георгий Карлов, сенаторы Михаил Козлов и Григорий Карасин ссылаются на опыт Китая. «День окончания Второй мировой войны отмечается и в государствах — союзниках Советского Союза по антигитлеровской коалиции. Например, День победы китайского народа в войне сопротивления Японии отмечается широко и ежегодно 3 сентября», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.