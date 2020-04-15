Депутаты одобрили льготы по аренде городской недвижимости для малого бизнеса
Малый и средний бизнес, работающий в городских помещениях, сможет получить льготы по плате за аренду. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 15 апреля приняло в третьем чтении. Документ уйдет на подпись к губернатору.
От арендных платежей во втором квартале 2020 года (с 1 апреля по 30 июня) освободят более 1000 предпринимателей из реестра малого и среднего бизнеса. Это обойдется городу недополучением доходов в размере 200–300 млн рублей. Для сравнения, по данным главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина, сейчас в квартал город получает от аренды 2,4 млрд рублей. В бюджете на 2020 год, в свою очередь, заложено более 13 млрд рублей соответствующих доходов.
На льготу претендует бизнес в сферах авиа- и автоперевозок, аэропортовой деятельности, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовых услуг населению.
«Мы предлагаем правительству города все сейчас мгновенно рассчитать и вводим все меры с первого апреля. Я думаю, что в режиме ручного управления они помогают выжить предприятиям малого и среднего бизнеса», — прокомментировал принятие закона спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Ранее его коллеги по парламенту поддержали инициативу в своих выступлениях, но отметили, что принятых мер недостаточно. В частности, льготы распространяются всего на