Депутаты одобрили льготы по аренде городской недвижимости для малого бизнеса

Малый и средний бизнес, работающий в городских помещениях, сможет получить льготы по плате за аренду. Соответствующий законопроект Законодательное собрание Петербурга на внеочередном заседании 15 апреля приняло в третьем чтении. Документ уйдет на подпись к губернатору.



От арендных платежей во втором квартале 2020 года (с 1 апреля по 30 июня) освободят более 1000 предпринимателей из реестра малого и среднего бизнеса. Это обойдется городу недополучением доходов в размере 200–300 млн рублей. Для сравнения, по данным главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина, сейчас в квартал город получает от аренды 2,4 млрд рублей. В бюджете на 2020 год, в свою очередь, заложено более 13 млрд рублей соответствующих доходов.

