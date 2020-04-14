Генпрокурор поручил подчинённым следить за ценами на гречку, сахар и муку
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о стремительном росте цен на социально значимые товары.
Об этом 14 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)», — сообщили в Генпрокуратуре.
Оптовые цены на крупу взлетели более чем на 10% на прошлой неделе. Сильнее прочих подорожали гречка и пшено.