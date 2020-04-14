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14.04.2020 18:08
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Генпрокурор поручил подчинённым следить за ценами на гречку, сахар и муку

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил региональным прокурорам незамедлительно реагировать на информацию о стремительном росте цен на социально значимые товары.

Об этом 14 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Прокуроры регионов ориентированы на незамедлительную организацию проверочных мероприятий путем направления в антимонопольные органы поручений об осуществлении проверок по фактам нарушений торговыми сетями, ретейлерами и иными хозяйствующими субъектами правил ценообразования на товары обозначенной категории (муку, гречку, сахар и др.)», — сообщили в Генпрокуратуре.

Оптовые цены на крупу взлетели более чем на 10% на прошлой неделе. Сильнее прочих подорожали гречка и пшено.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Эпическая борьба генпрокурора с объективными законами рыночной экономики (спрос-предложение).
Либо экономика и здравый смысл победят, либо прокурор забодает всю экономику.
Хотя нет, есть ещё вариант. Ничего не произойдёт, а генпрокурор отчитается о совершённом подвиге и получит медаль.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Так, а за шрапнелью, кто будет следить и отвечать перед премьер-министром?????????????????
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