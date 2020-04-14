Собственник дачи Кохно в Сестрорецке обратился в суд. Он хочет снять с охраны то, что уже разрушено

Как сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов, истец просит признать недействительным распоряжение городского ведомства от 2018 года, согласно которому здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения.

Собственник дачи Кохно в Сестрорецке подал иск в горсуд к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) с просьбой снять с неё охранный статус. Самой постройки не существует уже два года.

Заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 8 мая 2020 года.



Напомним, деревянный одноэтажный дом в стиле модерн был построен в Сестрорецке в начале ХХ века. Специалисты атрибутировали его по последнему достоверно установленному дореволюционному владельцу — Надежде Владимировне Кохно. В начале «нулевых» здание горело, но его общий объем и отдельные архитектурные элементы тогда удалось сохранить.



С 2012 года дача Кохно принадлежит Герасиму Хегаю. С 2015 года она числилась в реестре выявленных памятников истории и культуры, а в 2018-м была включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения.



Два года назад Хегай попытался снять со старинного здания охранный статус и обратился в горсуд. Представитель Фемиды частично удовлетворил его требование. Однако КГИОП издал отдельное распоряжение, согласно которому деревянный дом с вековой историей остался под охраной.



При этом летом 2018 года дача Кохно была полностью снесена. По этому поводу КГИОП обратился в полицию с заявлением о преступлении, предусмотренном 243-й статьей УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Сотрудники комитета тогда также сообщили, что будут добиваться от собственника восстановления постройки.

