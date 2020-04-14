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14.04.2020 12:55
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Собственник дачи Кохно в Сестрорецке обратился в суд. Он хочет снять с охраны то, что уже разрушено

Собственник дачи Кохно в Сестрорецке подал иск в горсуд к комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) с просьбой снять с неё охранный статус. Самой постройки не существует уже два года.

Как сообщает 14 апреля объединенная пресс-служба судов, истец просит признать недействительным распоряжение городского ведомства от 2018 года, согласно которому здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия регионального значения.

Заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 8 мая 2020 года.

Напомним, деревянный одноэтажный дом в стиле модерн был построен в Сестрорецке в начале ХХ века. Специалисты атрибутировали его по последнему достоверно установленному дореволюционному владельцу — Надежде Владимировне Кохно. В начале «нулевых» здание горело, но его общий объем и отдельные архитектурные элементы тогда удалось сохранить.

С 2012 года дача Кохно принадлежит Герасиму Хегаю. С 2015 года она числилась в реестре выявленных памятников истории и культуры, а в 2018-м была включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Два года назад Хегай попытался снять со старинного здания охранный статус и обратился в горсуд. Представитель Фемиды частично удовлетворил его требование. Однако КГИОП издал отдельное распоряжение, согласно которому деревянный дом с вековой историей остался под охраной.

При этом летом 2018 года дача Кохно была полностью снесена. По этому поводу КГИОП обратился в полицию с заявлением о преступлении, предусмотренном 243-й статьей УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Сотрудники комитета тогда также сообщили, что будут добиваться от собственника восстановления постройки.

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Комментарии (3)

latnik
Хотели сохранить... Для кого? Для чего? Туда предполагали экскурсии водить в эту развалюху. Ну не Пенаты это в конце-концов! Да, был симпатичный домик, но сколько таких домов было снесено по всему карельскому перешейку, да и в том же Сестрорецке! Никому никакого дела. Вероятно кому-то хочется отжать участок у Герасима))).
Анна Эстедт
Если после каждого пожара освобождать землю под новенькие дорогие коттеджи, то скоро все объекты культурного наследия случайно сгорят. Нужно закрепить такую землю законодательно, что на ней может быть построена только внешняя копия исторического здания.
idiot
У каждого Герасима должна быть своя МуМу. Которая будет ходит в суд, и доказывать - что памятник был снесен совершенно случайно.
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