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14.04.2020 07:16
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Между тучами, несущими дождь и снег, в Петербурге может выглянуть солнце

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

У петербуржцев есть шанс увидеть сегодня солнце, хотя и слабый, – оно будет выглядывать в просветах между тучами.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в Санкт-Петербурге пройдут небольшие, местами умеренные осадки – мокрый снег и дождь, ветер при этом тоже умеренный, юго-западный и южный. Температура, ночью опускавшаяся до 0...-2 градусов и провоцировавшая гололедицу, днём поднимется до +4...+6 градусов.

Такая погода, по прогнозу, сохранится и в ближайшие дни: небольшие дожди с мокрым снегом и умеренный ветер.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru

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