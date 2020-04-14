У петербуржцев есть шанс увидеть сегодня солнце, хотя и слабый, – оно будет выглядывать в просветах между тучами.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 апреля в Санкт-Петербурге пройдут небольшие, местами умеренные осадки – мокрый снег и дождь, ветер при этом тоже умеренный, юго-западный и южный. Температура, ночью опускавшаяся до 0...-2 градусов и провоцировавшая гололедицу, днём поднимется до +4...+6 градусов.

Такая погода, по прогнозу, сохранится и в ближайшие дни: небольшие дожди с мокрым снегом и умеренный ветер.