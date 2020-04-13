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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:42
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Таврическую улицу ограничат из-за газопровода, а Моховую перекроет теплосеть

Работы на коммуникациях внесут изменения в схему движения транспорта в центре Петербурга в ближайшие несколько дней. До начала мая водителей потеснят на Таврической улице и до конца — на Моховой и Белинского.

Как сообщили 13 апреля в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, с 14 по 28 апреля из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение по Таврической улице на участке от Суворовского проспекта до Кирочной улицы, а с 29 апреля по 3 мая проезд там будет закрыт. Работы ведет ООО «ЕвроГазСтрой».

ГАТИ Петербурга

С 15 апреля по 30 мая будет закрыто движение транспорта по Моховой улице от улицы Белинского до улицы Пестеля и ограничено — по улице Белинского от Литейного проспекта до набережной Фонтанки. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать там теплосеть.

ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

Matroskin_
вообще самое время менять асфальт и делать новую разметку, пока все по домам и городской транспорт отменили
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