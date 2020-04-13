Работы на коммуникациях внесут изменения в схему движения транспорта в центре Петербурга в ближайшие несколько дней. До начала мая водителей потеснят на Таврической улице и до конца — на Моховой и Белинского.



Как сообщили 13 апреля в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, с 14 по 28 апреля из-за реконструкции газопровода будет ограничено движение по Таврической улице на участке от Суворовского проспекта до Кирочной улицы, а с 29 апреля по 3 мая проезд там будет закрыт. Работы ведет ООО «ЕвроГазСтрой».