Мстители с ножницами. Вице-премьер Удмуртии заявил, что ему угрожают оставшиеся без работы парикмахеры

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин пожаловался в прямом эфире на угрозы от парикмахерского сообщества. 12 апреля чиновник общался со своими подписчиками в Instagram.



«Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что «если мы увидим, что вы подстрижётесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем и…». Ну, наверно, либо насильно еще постригут, либо какие-то еще меры»,— сказал Свинин.



Отметим, что в Удмуртии сейчас, как и в большинстве субъектов России, парикмахерские и салоны красоты не работают в целях предотвращения распространения коронавируса. При этом Свинин пообещал, что, если ситуация с заболеваемостью не будет ухудшаться, то работникам индустрии красоты разрешат заняться своим любимым делом.

