Сбежавших из психбольницы в Иркутске поймали. Они собирались «форсировать» реку, но не успели

Пациенты психиатрической больницы №1 в Иркутске, сбежавшие из медучреждения, задержаны вечером 12 апреля.



По информации ИА «Иркутск сегодня», шестерых беглецов искали более 100 полицейских: уголовный розыск, патрули, участковые, инспекторы ДПС. Заметили пациентов психбольницы в районе реки Ушаковки. Увидев силовиков, мужчины попытались перейти реку вброд, но были пойманы. Их доставили в полицию, а оттуда вернут в стационар.



Следком региона возбудил уголовное дело об угрозе убийством - при побеге один из пациентов напал на медсестру, угрожая ей и санитару расправой.

