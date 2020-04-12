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12.04.2020 21:00
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Сбежавших из психбольницы в Иркутске поймали. Они собирались «форсировать» реку, но не успели

Пациенты психиатрической больницы №1 в Иркутске, сбежавшие из медучреждения, задержаны вечером 12 апреля.

По информации ИА «Иркутск сегодня», шестерых беглецов искали более 100 полицейских: уголовный розыск, патрули, участковые, инспекторы ДПС. Заметили пациентов психбольницы в районе реки Ушаковки. Увидев силовиков, мужчины попытались перейти реку вброд, но были пойманы. Их доставили в полицию, а оттуда вернут в стационар.

Следком региона возбудил уголовное дело об угрозе убийством - при побеге один из пациентов напал на медсестру, угрожая ей и санитару расправой.

Побег в ночь на 12 апреля совершили шестеро мужчин 1992 - 2001 года рождения.

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