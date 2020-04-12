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12.04.2020 10:28
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Пациенты психбольницы в Иркутске сбежали, взяв в заложники медика

Шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы № 1 сбежали из медучреждения, угрожая персоналу.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — цитирует 12 апреля заявление ГУ МВД по региону ТАСС.

В полиции отмечают, что все беглецы — это молодые люди. Старшему 28 лет, младшему — 21 год.

В социальных сетях уже появилось видео побега. На нем видно, как один из беглецов без какого-либо сопротивления взял в заложники дежурного врача (по другой версии — медсестру), угрожая ей каким-то предметом. В это время остальные скрылись.

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Комментарии (9)

krasnonosov
Даже они понимают, то единственная ценность - это свобода человека. Жалко, что кроме них этого никто в стране не понимает и молча соглашаются на то, что их страну под предлогом борьбы с коронавирусом прямо сейчас превращают в концлагерь.
alexpv
Что с медсестрой?
Они ее с собой взяли в заложники или только в момент побега и потом отпустили?
Нигде не могу найти информацию
Udgin2
Сначала зеки в колонии, теперь психи в больнице. И все это в Иркутской области. Есть достаточно актуальная теория о том, что такие обострения у людей возникают накануне каких-то природных катаклизмов. Может Иркутску надо подготовиться к чему-то большему.
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