«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы № 1, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — цитирует 12 апреля заявление ГУ МВД по региону ТАСС.

В полиции отмечают, что все беглецы — это молодые люди. Старшему 28 лет, младшему — 21 год.



В социальных сетях уже появилось видео побега. На нем видно, как один из беглецов без какого-либо сопротивления взял в заложники дежурного врача (по другой версии — медсестру), угрожая ей каким-то предметом. В это время остальные скрылись.

