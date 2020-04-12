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12.04.2020 17:43
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Чихающий пациент закрыл два отделения в выборгской больнице. Сейчас его проверяют в коронавирусной клинике в Токсово

Отоларингологическое и офтальмологическое отделения больницы в Выборге закрыты для посетителей на ближайшие две недели. Причина в молодом человеке из поселка Гончарово с симптомами COVID-2019.

«Двухнедельное закрытие отделений на приём может быть связано с 20-летним пациентом, который с носовым кровотечением поступил в ЛОР-отделение вечером 7 апреля из посёлка Гончарово, где к тому моменту уже было выявлено несколько больных коронавирусом», — сообщает 12 апреля издание 47news.

Кровотечение могло быть вызвано попытками больного сбить температуру, что является одним из симптомов COVID-2019. Соседи молодого человека по палате также обратили внимание на то, что он постоянно чихает. Рентген показал пневмонию, после чего пациента из Гончарово отправили в больницу Токсово, где в Ленобласти содержатся больные коронавирусом.

В Выборгской больнице провели дезинфекцию и кварцевание. Кроме того, два отделения закрыли на посещение в ближайшие две недели.

В Ленинградской области зарегистрировано уже почти 140 случаев COVID-2019, из них 11 в поселке Гончарово Выборгского района.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Выдать ему сильное слабительное. Будет бояться чихнуть и все наладится.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Бред.
idiot
Вот сейчас цвести все начнет - и ога.
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