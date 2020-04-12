Эксперты ПМЮФ: Количество потенциальных банкротов среди граждан после пандемии может вырасти в 2–3 раза
Количество россиян, которые будут претендовать на бесплатное банкротство, после пандемии может вырасти в 2–3 раза. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе Петербургского международного юридического форума. ПМЮФ в 2020 году проходит в онлайн-формате.
«Судя по той статистике, что сейчас уже порядка 30% компаний сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск своих сотрудников, то, конечно, количество людей, которые могут претендовать на упрощенную систему банкротства, мне кажется, увеличится раза в два-три, не меньше», — спрогнозировал 12 апреля Николаев.
Он отметил, что нельзя допустить, чтобы упрощенное банкротство стало в глазах граждан «индульгенцией» — процедура имеет последствия для должника, например, связанные с обращением в кредитные организации и трудоустройством.
Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому процедура банкротства физлиц станет внесудебной и бесплатной для должника. Из-за коронавируса власти страны поручили ускорить принятие законопроекта. Николаев напомнил, что срок исполнения поручения президента по принятию инициативы для Госдумы — 17 апреля.
«Я надеюсь, что мы успеем», — сказал парламентарий.
Количество граждан, признанных судом банкротами, в первом квартале 2020 года выросло на 70% по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщил в ходе ПМЮФ глава Федресурса Алексей Юхнин. По его словам, за три года с момента введения института банкротства физлиц несостоятельными были признаны 70 тыс. россиян. В 2019 году количество банкротов возросло в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом.
Юхнин заявил, что в среднем по стране на 100 тыс. населения приходится 126 граждан-банкротов.
«Есть регионы, где таких меньше, а есть регионы, где количество банкротов велико. Это прежде всего Вологодская область, которая традиционно входит в число лидеров, Пензенская область и Республика Калмыкия», — отметил глава Федресурса.
По данным Юхнина, 90% заявлений на банкротства поступают от самих граждан, что кардинально отличает эту статистику от банкротства компаний. Также эксперт обрисовал портрет типового должника: в 80% случаев — это человек без активов, на которые могли бы претендовать кредиторы. В 65–75% случаев такой гражданин не возвращает кредиторам ничего.