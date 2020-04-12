Эксперты ПМЮФ: Количество потенциальных банкротов среди граждан после пандемии может вырасти в 2–3 раза

Количество россиян, которые будут претендовать на бесплатное банкротство, после пандемии может вырасти в 2–3 раза. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в ходе Петербургского международного юридического форума. ПМЮФ в 2020 году проходит в онлайн-формате.

«Судя по той статистике, что сейчас уже порядка 30% компаний сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск своих сотрудников, то, конечно, количество людей, которые могут претендовать на упрощенную систему банкротства, мне кажется, увеличится раза в два-три, не меньше», — спрогнозировал 12 апреля Николаев.



Он отметил, что нельзя допустить, чтобы упрощенное банкротство стало в глазах граждан «индульгенцией» — процедура имеет последствия для должника, например, связанные с обращением в кредитные организации и трудоустройством.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому процедура банкротства физлиц станет внесудебной и бесплатной для должника. Из-за коронавируса власти страны поручили ускорить принятие законопроекта. Николаев напомнил, что срок исполнения поручения президента по принятию инициативы для Госдумы — 17 апреля.

«Я надеюсь, что мы успеем», — сказал парламентарий.

Количество граждан, признанных судом банкротами, в первом квартале 2020 года выросло на 70% по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщил в ходе ПМЮФ глава Федресурса Алексей Юхнин. По его словам, за три года с момента введения института банкротства физлиц несостоятельными были признаны 70 тыс. россиян. В 2019 году количество банкротов возросло в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Юхнин заявил, что в среднем по стране на 100 тыс. населения приходится 126 граждан-банкротов.

