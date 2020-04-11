Как стало известно «Фонтанке», 48-летний Вышегородцев и два дня назад справивший 27-летие Роман Кухарь учинили драку в «Макдональдсе» на Московском проспекте около трех часов дня 11 апреля. Известно, что среди пострадавших 19-летний сотрудник общепита, которого Кухарь ударил в лицо. Обоих привезли в 29 отдел полиции, где на них были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Вышегородцев был озлоблен и из помещения для задержанных кричал, что задержали его, когда он вышел из подъезда, а это ему разрешает 27 статья Конституции (не ошибся - «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства», гласит статья). «Я человек Российской Федерации», - кричал Вышегородцев, стуча могучими кулаками в стекло.

Бывшего депутата городского парламента города Находки Бориса Вышегородцева, который дважды пытался стать народным избранником на территории Петербурга, задержали после драки на Московском проспекте. Он взывал к Конституции.

При себе у него нашли удостоверение, в котором его должность указана как специалист I категории по правопорядку и торговле в местной администрации МО «Дворцовый округ». Опрошенные «Фонтанкой» депутаты округа с ним не знакомы.



Вышегородцев родом с Дальнего Востока, сам тоже был депутатом, в парламенте Находки. После, не позднее 2014 года, переехал в Петербург, баллотировался в муниципальные депутаты «Пулковского меридиана» в Московском районе от «Справедливой России», но сперва вообще не был допущен к выборам, потом частично решение в суде оспорил, но избранным не стал. Вторую попытку предпринял осенью прошлого года, на этот раз претендуя на место в «Смольнинском» Центрального района и заручившись поддержкой уже Единой России». Но снова не вышло.



По данным «Спарк», он является руководителем общественной организации «Спортивный клуб Сентай». На страницах и сайте ООО Вышегородцев в том числе значится как инструктор клуба каратэ.



Про знакомство Вышегородцева с Кухарем «Фонтанке» информации найти не удалось. Известно, что молодому человеку 9 апреля исполнилось 27 и родом он из Донецка.

