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11.04.2020 23:35
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«Я человек Российской Федерации». После драки в петербургском «Макдональдсе» задержали каратиста и дважды кандидата в муниципальные депутаты

Бывшего депутата городского парламента города Находки Бориса Вышегородцева, который дважды пытался стать народным избранником на территории Петербурга, задержали после драки на Московском проспекте. Он взывал к Конституции.

Как стало известно «Фонтанке», 48-летний Вышегородцев и два дня назад справивший 27-летие Роман Кухарь учинили драку в «Макдональдсе» на Московском проспекте около трех часов дня 11 апреля. Известно, что среди пострадавших 19-летний сотрудник общепита, которого Кухарь ударил в лицо. Обоих привезли в 29 отдел полиции, где на них были составлены протоколы за мелкое хулиганство. Вышегородцев был озлоблен и из помещения для задержанных кричал, что задержали его, когда он вышел из подъезда, а это ему разрешает 27 статья Конституции (не ошибся - «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства», гласит статья). «Я человек Российской Федерации», - кричал Вышегородцев, стуча могучими кулаками в стекло.

читатель "Фонтанки"

При себе у него нашли удостоверение, в котором его должность указана как специалист I категории по правопорядку и торговле в местной администрации МО «Дворцовый округ». Опрошенные «Фонтанкой» депутаты округа с ним не знакомы.

Вышегородцев родом с Дальнего Востока, сам тоже был депутатом, в парламенте Находки. После, не позднее 2014 года, переехал в Петербург, баллотировался в муниципальные депутаты «Пулковского меридиана» в Московском районе от «Справедливой России», но сперва вообще не был допущен к выборам, потом частично решение в суде оспорил, но избранным не стал. Вторую попытку предпринял осенью прошлого года, на этот раз претендуя на место в «Смольнинском» Центрального района и заручившись поддержкой уже Единой России». Но снова не вышло.

По данным «Спарк», он является руководителем общественной организации «Спортивный клуб Сентай». На страницах и сайте ООО Вышегородцев в том числе значится как инструктор клуба каратэ.

Про знакомство Вышегородцева с Кухарем «Фонтанке» информации найти не удалось. Известно, что молодому человеку 9 апреля исполнилось 27 и родом он из Донецка.

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Комментарии (5)

hal9000
Отпустите его сразу...что он там не видел..)..а что Макдаки еще остались чтоли..чет невидно нигде их..там вообЧето одни школяры едят..че эти два лося там забыли??..у детей еду отнимали чтоли
VladimirPu
Может я его приемником сделаю.
VladimirPu
Вижу готового депутата единой россии, дайте ему мандат)
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