FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
73.75р80.74р
11.04.2020 11:24
70
Печать

Рекорд: в Петербурге за сутки прибавилось 80 заболевших коронавирусом

1667 новых случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах зафиксировано за сутки в России. И 12 летальных исходов. Об этом сообщил Федеральный оперштаб.

По данным на 11:15 одиннадцатого апреля, в Петербурге рекорд с начала эпидемии — плюс 80 заболевших. Таким образом, в Северной столице всего 488 заболевших, 74 выздоровевших и 4 умерших. Петербургский штаб пока не давал уточненные данные. Ранее городской оперштаб сообщал лишь о 7554 обследованных за сутки. На карантине находится 5612 человек. Из них 48 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактные.

В Москве за сутки 1030 новых заболевших. Накануне мэр Собянин заявил об ухудшении ситуации и введении пропусков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (70)

Как вмегда прибыл самолет из Еврлпы с дибилами.
Sergey67
Всем привет!Вам не надоело ИСТЕРИТЬ ТО,в самом деле все взрослые дядьки и тётьки,зачем нагнтать то всю эту шляпу...Ну приболело 80 человек,а сколько таких при других заболеваниях,при этом что у нас городок более 5-ти миллиооник...Вот потеплеет и народу будет плевать на эту грёбаную изоляцию ,в которой только мы все потерпевшие,а наше государство лишь кидает подачки...Как всё достало уже эти новости и тд...
alexpv
Число заразившихся, умерли.
1 Москва 8852 58
2 Московская область 1082 14
3 Санкт-Петербург 488 4
4 Республика Коми 208 3
5 Краснодарский край 138 3
6 Пермский край 45 3
7 Ставропольский край 66 2
8 Хабаровский край 29 2
9 Приморский край 23 2
10 Иркутская область 23 2
11 Псковская область 16 2
12 Нижегородская область 152 1
13 Пензенская область 67 1
14 Калининградская область 65 1
15 Республика Марий Эл 63 1
16 Республика Бурятия 61 1
17 Ямало-Ненецкий автономный округ 50 1
18 Владимирская область 48
19 Чеченская Республика 30 1
20 Республика Северная Осетия—Алания 27 1
21 Оренбургская область 25 1
22 Костромская область 15 1

Далее по России умерших нет.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний