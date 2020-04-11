Рекорд: в Петербурге за сутки прибавилось 80 заболевших коронавирусом

1667 новых случаев заболевания коронавирусом в 49 регионах зафиксировано за сутки в России. И 12 летальных исходов. Об этом сообщил Федеральный оперштаб.



По данным на 11:15 одиннадцатого апреля, в Петербурге рекорд с начала эпидемии — плюс 80 заболевших. Таким образом, в Северной столице всего 488 заболевших, 74 выздоровевших и 4 умерших. Петербургский штаб пока не давал уточненные данные. Ранее городской оперштаб сообщал лишь о 7554 обследованных за сутки. На карантине находится 5612 человек. Из них 48 — в обсерваторе, 3128 — на самоизоляции, 2436 — контактные.

