В пожарную часть в Сосновой Поляне пришел иностранец со связанными руками и порезанными ногами. До спасателей он бежал 2 км

Приезжий из Узбекистана смог вырваться от похитителей и пробежал за помощью к спасателям два километра со связанными руками. В машину его запихнули на другом конце Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, 26-летний мигрант оказался в больнице накануне днём. По словам сотрудника пожарной части на Петергофском шоссе, за помощью он пришел со связанными руками и следами пыток. У него были изрезаны ноги, плохо говорящий на русском мужчина рассказал, что его ограбили.



Позже сам потерпевший добавил подробностей — по его словам, напали на него в Сестрорецке около часа ночи, среди четверых похитителей были два малознакомых ему соотечественника, Малик и Акбар. Они якобы затолкали его в машину, белый «Поло», тут же забрали телефон и повезли в съемную квартиру на улице Летчика Пилютова. Там, вспоминает потерпевший, его связали, заткнули рот тряпкой и требовали 3,5 тысячи долларов США, втыкая нож в ноги и избивая кулаками. Под утро его отвели в ванну и оставили одного. Мужчина смог избавиться от веревок на ногах, вылез в окно и убежал. До пожарной части, судя по картам, два километра пешком кратчайшим путем.

