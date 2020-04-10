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10.04.2020 09:43
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Угнанный четыре года назад Jeep Grand Cherokee нашёлся в семье владельца петербургского таксопарка

Полиция Московского района Петербурга нашла Jeep Grand Cherokee, угнанный в 2016 году практически сразу после покупки. Теперь на нём ездит местный бизнесмен и его жена.

Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, два дня назад на проспекте Космонавтов сотрудники УГИБДД остановили внедорожник. Проверка проводилась в рамках разыскных мероприятий. За рулём американского «Чероки» сидела 30-летняя брюнетка, автомобиль числился за её 29-летним мужем. Взглянув на идентификационный номер, полицейские подметили, что он перебит. Экспертиза установила истинный VIN, он вывел на прежнего 49-летнего владельца, который заявил об угоне нового «Джипа» ещё в августе 2016 года. Девушка после опроса в отделении была отпущена под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по данным «СПАРК Интерфакс», нынешний владелец внедорожника с перебитым номером владеет автопарком из 200 машин, сдаёт их в аренду под такси, ООО является партнёром сервиса «Яндекс. Такси».

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Комментарии (4)

radon
Что-то я не понял! Какие розыскные мероприятия через 4 года после угона?
Дмитрий Гамбург
Видимо, владелец 200 машин яндекс-такси является коренным петербуржцем и брюнетом, как и его 30-летняя жена-брюнетка. А таким людям чуждо ездить на "кривых" машинах, потому что если узнают на их брюнетском вече - то осудят и подвергнут остракизму. Посему руки прочь от честного северного коммерсанта.
serg1956
добросовестный приобретатель
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