Угнанный четыре года назад Jeep Grand Cherokee нашёлся в семье владельца петербургского таксопарка

Полиция Московского района Петербурга нашла Jeep Grand Cherokee, угнанный в 2016 году практически сразу после покупки. Теперь на нём ездит местный бизнесмен и его жена.



Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, два дня назад на проспекте Космонавтов сотрудники УГИБДД остановили внедорожник. Проверка проводилась в рамках разыскных мероприятий. За рулём американского «Чероки» сидела 30-летняя брюнетка, автомобиль числился за её 29-летним мужем. Взглянув на идентификационный номер, полицейские подметили, что он перебит. Экспертиза установила истинный VIN, он вывел на прежнего 49-летнего владельца, который заявил об угоне нового «Джипа» ещё в августе 2016 года. Девушка после опроса в отделении была отпущена под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

