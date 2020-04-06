В Нижний Новгород вернули атомщиков, строивших АЭС в Бангладеш

"Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу. Сегодня с разрешения правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет - вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание", - приводятся в сообщении слова главы Росатома Алексея Лихачева.

Работники госкорпорации захотели вернуться в страну на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении правительства Нижегородской области.

Госкорпорация "Росатом" вернула из Бангладеш в Нижний Новгород 178 своих сотрудников, задействованных в строительстве атомной электростанции (АЭС) "Руппур", сообщает вечером 6 апреля сайт властей региона.

В течение двух недель все вернувшиеся будут находиться на изоляции в профилакториях Нижегородской области.



В сообщении правительства региона отмечается, что все пассажиры рейса из Бангладеш прошли дистанционную термометрию, заполнили анкеты, получили уведомления о порядке действий при возвращении из зарубежных стран. Им вручили постановления о самоизоляции. В настоящее время все сотрудники чувствуют себя нормально.

