FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
76.41р82.63р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 23:46
0
Печать

В Нижний Новгород вернули атомщиков, строивших АЭС в Бангладеш

Госкорпорация "Росатом" вернула из Бангладеш в Нижний Новгород 178 своих сотрудников, задействованных в строительстве атомной электростанции (АЭС) "Руппур", сообщает вечером 6 апреля сайт властей региона.

Работники госкорпорации захотели вернуться в страну на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении правительства Нижегородской области.

"Мы несем ответственность за наших сотрудников. Поэтому если наши люди, находящиеся за рубежом, в нынешней непростой обстановке хотят вернуться на Родину, мы идем им навстречу. Сегодня с разрешения правительства Российской Федерации организовали первый такой перелет - вернули в Россию из Бангладеш 178 человек, изъявивших такое желание", - приводятся в сообщении слова главы Росатома Алексея Лихачева.

В течение двух недель все вернувшиеся будут находиться на изоляции в профилакториях Нижегородской области.

В сообщении правительства региона отмечается, что все пассажиры рейса из Бангладеш прошли дистанционную термометрию, заполнили анкеты, получили уведомления о порядке действий при возвращении из зарубежных стран. Им вручили постановления о самоизоляции. В настоящее время все сотрудники чувствуют себя нормально.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний