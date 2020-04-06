Смольный пригрозил горожанам штрафами и уголовными делами за нарушение ограничений во время коронавируса

Нарушителям режима самоизоляции, которые прибыли из-за границы или обязаны соблюдать его по другим причинам, грозит штраф до 40 тысяч рублей. Если легкомысленное поведение повлечет причинение вреда здоровью — до 300 тысяч. Горожан с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые в курсе своей болезни, могут привлечь к уголовной ответственности. Максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

Посетителям парков, скверов, садов и детских площадок в Петербурге грозит штраф в 30 тысяч рублей. Об этом и других наказаниях за нарушение ограничений в период повышенной готовности правительство 6 апреля напомнило горожанам на официальном сайте Смольного.

Парки, скверы, напомним, закрыты еще с 28 марта. С полным списком можно ознакомиться в постановлении правительства. До конца апреля под замком детские и спортивные площадки (кроме групп дежурных детских садов). Нарушителей ждет административный штраф до 30 тысяч рублей. Аналогичной суммой наказываются и любители кальянов, которые курят в общественных местах.

Предприниматели заплатят по 300 тысяч рублей, ИП и должностные лица — до 50, а ИП — до 30 тысяч рублей за проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. Так же наказываются открытые бары, рестораны, бассейны, фитнес-центры, музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, аквапарки и другие развлекательные заведения, салоны красоты. На ту же сумму оштрафуют и за распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки.

Повторное нарушение повышает штрафы для граждан до 50 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — до полумиллиона и до миллиона —для юрлиц.

Разведение огня или другие пожароопасные занятия на территориях зеленых насаждений, в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях караются от 4 тысяч рублей для граждан и 30 тысяч для должностных лиц до 400 тысяч — для компаний. Просто посещение лесопарковых зон и городских лесов, а также въезд туда на транспорте наказывается аналогично.