Беглов: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка ухудшается

Петербург отстает от Москвы на три недели [по росту числа заболевших коронавирусом], заявил на заседании малого правительства Петербурга губернатор Александр Беглов 6 апреля.

«Обстановка ухудшается с каждым днём, у нас есть немного времени, чтоб подготовиться», — добавил он.

Глава города призвал в такой ситуации особенно помогать престарелым. Люди старше 65 лет входят в группу риска и «могут дать самое большое число заболеваний», уточнил он. «Они могут занять все койки, поэтому их надо беречь», — сказал губернатор.