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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 16:11
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Беглов: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка ухудшается

Петербург отстает от Москвы на три недели [по росту числа заболевших коронавирусом], заявил на заседании малого правительства Петербурга губернатор Александр Беглов 6 апреля.

«Обстановка ухудшается с каждым днём, у нас есть немного времени, чтоб подготовиться», — добавил он.

Глава города призвал в такой ситуации особенно помогать престарелым. Люди старше 65 лет входят в группу риска и «могут дать самое большое число заболеваний», уточнил он. «Они могут занять все койки, поэтому их надо беречь», — сказал губернатор.

В ближайшую неделю — максимум 10 дней число коек в Петербурге должно увеличиться до 5 411, до конца месяца — до 12 тысяч.

По данным на 6 апреля, в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.

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Комментарии (39)

Ольга Павлова
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