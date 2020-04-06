Беглов: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка ухудшается
Петербург отстает от Москвы на три недели [по росту числа заболевших коронавирусом], заявил на заседании малого правительства Петербурга губернатор Александр Беглов 6 апреля.
«Обстановка ухудшается с каждым днём, у нас есть немного времени, чтоб подготовиться», — добавил он.
Глава города призвал в такой ситуации особенно помогать престарелым. Люди старше 65 лет входят в группу риска и «могут дать самое большое число заболеваний», уточнил он. «Они могут занять все койки, поэтому их надо беречь», — сказал губернатор.
В ближайшую неделю — максимум 10 дней число коек в Петербурге должно увеличиться до 5 411, до конца месяца — до 12 тысяч.
По данным на 6 апреля, в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.