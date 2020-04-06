Житель Купчино так не хотел платить алименты, что бегал даже от работ. Теперь его ждет долг в 240 тысяч и уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, не желавшего платить алименты на содержание дочери. Теперь его ждет суд, но сначала придется отработать административное наказание.



Как сообщает 6 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу, 39-летний житель Купчино по решению суда обязан ежемесячно выплачивать в пользу своей 15-летней дочери алименты в размере 80 % прожиточного минимума для детей, установленного в Петербурге. Однако от исполнения решения суда мужчина уклонялся, накопив в итоге 100 400 рублей долга. Приставы приняли принудительные меры, но вразумить должника они не помогли.