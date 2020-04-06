Житель Купчино так не хотел платить алименты, что бегал даже от работ. Теперь его ждет долг в 240 тысяч и уголовное дело
В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, не желавшего платить алименты на содержание дочери. Теперь его ждет суд, но сначала придется отработать административное наказание.
Как сообщает 6 апреля пресс-служба УФССП по Петербургу, 39-летний житель Купчино по решению суда обязан ежемесячно выплачивать в пользу своей 15-летней дочери алименты в размере 80 % прожиточного минимума для детей, установленного в Петербурге. Однако от исполнения решения суда мужчина уклонялся, накопив в итоге 100 400 рублей долга. Приставы приняли принудительные меры, но вразумить должника они не помогли.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд признал его виновным и приговорил к 40 часам обязательных работ. Его направили в управляющую компанию по месту проживания, но мужчина отработал лишь часть наказания, за что получил протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). На этот раз суд вынес устное замечание. Должника предупредили, что в следующий раз наказание будет более суровым, и снова направили в коммунальную службу для отработки.
К этому моменту долг по алиментам вырос до 240 000 рублей. Дознаватель Купчинского ОСП Фрунзенского района возбудил в отношении петербуржца уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей»), теперь за безответственное отношение к дочери мужчине грозит уже уголовное наказание.