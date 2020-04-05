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05.04.2020 21:19
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Один каршеринг в Петербурге запрыгнул на разделить под камерами, другой устремился к реке

Серию ДТП с препятствиями в Санкт-Петербурге продолжили 5 апреля каршеринговые автомобили.

Яркая машина, взобравшаяся на разделительный газон на Пироговской набережной, привлекла внимание многих подписчиков паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, что «Фиат» подтолкнул каршенинговый «КИА Пиканто». «Слишком резкое перестроение из крайнего правого ряда в крайний левый. В такой ситуации довольно сложно заметить авто», - предполагают автомобилисты.

Второй ДТП случилось в Купчино. Машину сервиса «Делимобиль» «припарковали» в заборе на берегу Волковки у Балканской площади, сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

За субботу, 4 апреля, в Петербурге было несколько ДТП с препятствиями: с легковыми автомобилями и с грузовиком, попавшим в объектив «Фонтанки».

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