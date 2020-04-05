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05.04.2020 10:58
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БМВ под Петербургом запрыгнула на отбойник, а «Рено» — на бетонные блоки посреди дороги

Несколько ДТП с препятствиями произошло в Санкт-Петербурге за последние часы.

В ночь на 5 апреля на проспекте Ленина по дороге в Красное Село, на участке с ограничением движения, «Рено» налетел на бетонные ограждения, все живы, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

В субботу вечером, по словам очевидцев, одна БМВ заехала на отбойник при выезде из Кудрово на трассу «Кола», а другая на Свердловской набережной «помогла» соседней легковой машине «побыстрее заехать на парковку».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Днём 4 апреля на Красносельском шоссе, напомним, грузовик впечатляюще уронил контейнер на ограждение. ДТП зафиксировал видеорегистратор корреспондента «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Karl_Ivanovich
Эпидемия куриной слепоты что ли?
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