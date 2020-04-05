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05.04.2020 01:14
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Контейнер упал с тягача, как игральный кубик – ДТП у Константиновского дворца попало в объектив «Фонтанки»

Впечатляющее ДТП произошло 4 апреля на глазах корреспондента «Фонтанки». Оно чудом обошлось без трагических последствий.

Около 15:20 на Красносельском шоссе в направлении Константиновского дворца с тягача, съезжающего с виадука, упал контейнер. К счастью, он завалился вправо, а не влево, на встречную полосу, где ехали машины. На записи видно, как многотонный груз подскакивает, как кубик, сминая ограждение.

На этой неделе в Петербурге было несколько похожих аварий, притом что дороги свободны. Минувшей ночью на КАД фура вылетела с дороги, пробив отбойник, тяжело пострадал водитель. 3 апреля на Автомобильной улице тягач потерял прицеп, а 30 марта контейнер упал на Бухарестской улице.

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Комментарии (1)

aaignat
Блин, не закрепил фитинги. В порту же охрана должна проверять и с незакреплёнными не выпускать. Повезло, что не на дорогу улетел
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