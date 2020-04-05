Контейнер упал с тягача, как игральный кубик – ДТП у Константиновского дворца попало в объектив «Фонтанки»
Впечатляющее ДТП произошло 4 апреля на глазах корреспондента «Фонтанки». Оно чудом обошлось без трагических последствий.
Около 15:20 на Красносельском шоссе в направлении Константиновского дворца с тягача, съезжающего с виадука, упал контейнер. К счастью, он завалился вправо, а не влево, на встречную полосу, где ехали машины. На записи видно, как многотонный груз подскакивает, как кубик, сминая ограждение.
На этой неделе в Петербурге было несколько похожих аварий, притом что дороги свободны. Минувшей ночью на КАД фура вылетела с дороги, пробив отбойник, тяжело пострадал водитель. 3 апреля на Автомобильной улице тягач потерял прицеп, а 30 марта контейнер упал на Бухарестской улице.