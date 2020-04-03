В Петербурге зовут на помощь Бэтмэна. Несмотря на то, что коронавирус начался с летучей мыши
Бэт-сигнал усовершенствовали и запустили в ночном Петербурге. Летучая мышь с антикоронавирусным атрибутом призывает горожан не выходить из дома и бросает вызов коммунальщикам.
Фирменный сигнал супергероя, дополненный медицинской маской, на стене одного из зданий города появился 2 апреля стараниями арт-группы «Явь». Художники на своём примере показали, что в условиях самоизоляции можно заниматься даже уличным искусством.
Результатом поделились в соцсетях, но засекретили адрес, чтобы не соблазнять петербуржцев. Впрочем, желающим посмотреть на «маяк надежды» ближе предложили воспользоваться творчеством группы и повторить проекцию, но только на нежилых домах.
«Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь», - заверяют художники и передают «привет» коммунальщикам - попробуйте закрасить.
8 марта «Явь» поздравила петербурженок с праздником, поселив на брандмауэре дома на Боровой Клеопатру, Елизавету Первую и Екатерину Вторую. В администрации правительниц оценили, но признали, что судьбы всех несогласованных граффити им не избежать.
Стоит добавить, что начало эпидемии, а затем и пандемии COVID-19 связывают с рынком в китайском городе Ухань, вирус якобы мог передаться человеку от летучей мыши, которых употребляют в пищу жители Поднебесной.