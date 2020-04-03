Бэт-сигнал усовершенствовали и запустили в ночном Петербурге. Летучая мышь с антикоронавирусным атрибутом призывает горожан не выходить из дома и бросает вызов коммунальщикам.



Фирменный сигнал супергероя, дополненный медицинской маской, на стене одного из зданий города появился 2 апреля стараниями арт-группы «Явь». Художники на своём примере показали, что в условиях самоизоляции можно заниматься даже уличным искусством.



Результатом поделились в соцсетях, но засекретили адрес, чтобы не соблазнять петербуржцев. Впрочем, желающим посмотреть на «маяк надежды» ближе предложили воспользоваться творчеством группы и повторить проекцию, но только на нежилых домах.

