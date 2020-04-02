Пасха при пустых церквях, освящение куличей по телевизору:: «Не тащите вашу маму в храм, где она может подцепить вирус»
Глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион предсказал худший пасхальный сценарий. Главный церковный праздник, скорее всего, пройдет при пустых храмах, православным придется довольствоваться телемолитвами.
Пандемию коронавируса Иларион обсуждал с пользователями Youtube-канала «Иисус» вечером 2 апреля.
«Похоже, ситуация останется до пасхи Христовой, - предположил он. - Думаю, мы специально продумаем в составе священного синода, как нам встречать страстную cедмицу в сложившихся условиях. Мы должны быть готовы к тому, что нам придется ограничиться трансляцией патриаршего служения на центральных телеканалах».
Иларион пообещал, что традиция освящения куличей будет продолжена, но тоже в телевизионном формате. Себя он назвал поклонником цифровой эпохи и не нашел ничего зазорного в том, чтобы исповедоваться по телефону или Skype. Одновременно призвал православных соблюдать социальное дистанцированиеи порекомендовал воздерживаться от причастий и соборований.
«Не тащите сейчас вашу маму в храм, где она может подцепить вирус, - сказал он, отвечая на вопрос Ольги из Златоуста. - Если хотите, чтобы она пособоровалась в Великому посту, договоритесь со священником, чтобы он пришел к ней в дом».
Страстная неделя в 2020 году выпадает по православному календарю на 13-19 апреля, закончится она праздником пасхи.
Патриарх Кирилл 29 марта призвал верующих молиться дома и не посещать храмы. В тот же день в литургии поучаствовал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.