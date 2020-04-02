Пасха при пустых церквях, освящение куличей по телевизору:: «Не тащите вашу маму в храм, где она может подцепить вирус»

«Похоже, ситуация останется до пасхи Христовой, - предположил он. - Думаю, мы специально продумаем в составе священного синода, как нам встречать страстную cедмицу в сложившихся условиях. Мы должны быть готовы к тому, что нам придется ограничиться трансляцией патриаршего служения на центральных телеканалах».

Иларион пообещал, что традиция освящения куличей будет продолжена, но тоже в телевизионном формате. Себя он назвал поклонником цифровой эпохи и не нашел ничего зазорного в том, чтобы исповедоваться по телефону или Skype. Одновременно призвал православных соблюдать социальное дистанцированиеи порекомендовал воздерживаться от причастий и соборований.

«Не тащите сейчас вашу маму в храм, где она может подцепить вирус, - сказал он, отвечая на вопрос Ольги из Златоуста. - Если хотите, чтобы она пособоровалась в Великому посту, договоритесь со священником, чтобы он пришел к ней в дом».

Страстная неделя в 2020 году выпадает по православному календарю на 13-19 апреля, закончится она праздником пасхи.

Патриарх Кирилл 29 марта призвал верующих молиться дома и не посещать храмы. В тот же день в литургии поучаствовал спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров.