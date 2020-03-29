Молитесь дома. Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов и соблюдать предписания властей. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.



«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, — сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. — Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил он. Молиться дома он призвал верующих до 5 апреля.

