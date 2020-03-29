FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
77.73р85.74р
29.03.2020 12:48
17
Печать

Молитесь дома. Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов и соблюдать предписания властей. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, — сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. — Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил он. Молиться дома он призвал верующих до 5 апреля.

«Фонтанка» рассказывала, что в храмах Петербурга запрет Смольного с 28 марта посещать религиозные учреждения соблюдался без строгости. На службах были десятки людей, никто не ограничивал их проход. А утром в Исаакиевском соборе отслужил митрополит Варсонофий. Туда же отправился спикер петербургского ЗаКСа Вячеслав Макаров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

Сергей Соколов
А как же раннее утверждение, что Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
260570541
истинно верующие православные не заболеют
krash
Ну наконец-то. .
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний