Молитесь дома. Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов и соблюдать предписания властей. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости.
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской, — сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя. — Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил он. Молиться дома он призвал верующих до 5 апреля.
«Фонтанка» рассказывала, что в храмах Петербурга запрет Смольного с 28 марта посещать религиозные учреждения соблюдался без строгости. На службах были десятки людей, никто не ограничивал их проход. А утром в Исаакиевском соборе отслужил митрополит Варсонофий. Туда же отправился спикер петербургского ЗаКСа Вячеслав Макаров.