В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина
Еще один пациент с положительным результатом на коронавирус умер в Москве. Ему было всего 39 лет.
О смерти мужчины сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. 31-й жертвой в стране стал пациент, у которого до госпитализации не наблюдалось хронических заболеваний. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили коронавирусную инфекцию.
«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», - уточнили в штабе.
В Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц. В России подтверждены 3548 случаев, из них 771 - за последние сутки.
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