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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

02.04.2020 21:13
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В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина

Еще один пациент с положительным результатом на коронавирус умер в Москве. Ему было всего 39 лет.

О смерти мужчины сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. 31-й жертвой в стране стал пациент, у которого до госпитализации не наблюдалось хронических заболеваний. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили коронавирусную инфекцию.

«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», - уточнили в штабе.

В Москве зарегистрировано 2475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц. В России подтверждены 3548 случаев, из них 771 - за последние сутки.

Все о коронавирусе в городе, стране и мире - в онлайне «Фонтанки».

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Комментарии (22)

260803441
Это пациент Комунарки в Москве.
Глав врач Денис Проценко на своей странице подробно написал об этом случае: "Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома"

Опять в новостях замалчивают детали. Пациент с хроническим ожирением-таки.. Группа риска.
Kit.
"Тахикардия" - это симптом.
"Полиорганная недостаточность" - это терминальное состояние.
А "и ряд других заболеваний" - это что?
Modest_5e4ce41f7533b
Сначала читаем "до госпитализации не наблюдалось хронических заболеваний" и тут же откуда не возьмись "и ряд других заболеваний".
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