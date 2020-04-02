В Москве от коронавируса умер 39-летний мужчина

Еще один пациент с положительным результатом на коронавирус умер в Москве. Ему было всего 39 лет.

О смерти мужчины сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. 31-й жертвой в стране стал пациент, у которого до госпитализации не наблюдалось хронических заболеваний. В больнице ему диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили коронавирусную инфекцию.

«Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний», - уточнили в штабе.