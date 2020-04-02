Компания по прокату электроскутеров за 2 минуты уволила более 400 сотрудников – в конференции Zoom

Как пишет 2 апреля Dot.la , приглашение в телеконференцию было разослано персонально 406 сотрудникам. Руководство компании регулярно использовало такую форму общения, но, как правило, участвовать в онлайн-совещаниях могли все работники. Поэтому тот факт, что приглашения получили только некоторые из более чем тысячи сотрудников, сразу вызвал подозрение.

Почти треть сотрудников одной из самых крупных компаний по прокату электроскутеров Bird, базирующейся в США, были уволены в течение двухминутной телеконференции в популярном приложении Zoom. Вживую с увольняемыми руководство Bird встречаться не решилось.

Когда в 10:30 утра все приглашенные вошли в приложение, они увидели пустой экран и надпись: «Обновление, касающееся COVID-19». Через пять минут зазвучал женский голос, но заставка так и не поменялась. Женщина, которую некоторые сначала посчитали роботом, зачитала двухминутный текст про то, что эпидемия оказала серьёзное влияние на бизнес компании, что вынуждает руководство предпринять болезненные, но необходимые шаги. Один из этих шагов — сокращение персонала, а конкретно всех участвующих в данной видеоконференции. Монолог закончился уверениями в светлом будущем компании, произнесенными срывающимся голосом. Технический директор Bird, присутствовавшей при трансляции, подтвердил в твиттере, что это была живая сотрудница и что она действительно расплакалась.

Позже руководитель компании Тревис Вандерцанден признал, что это был не лучший способ объявить людям об увольнении, и пообещал в следующий раз встречаться каждым работником лично.

Компания Bird основана выходцем из Uber Вандерцанденом в 2017 году и некоторое время оставалась одним из самых быстро растущих бизнесов. В рекордные сроки она достигла уровня так называемого «единорога» — так называют стартапы, оцениваемые в миллиард долларов и более. Bird предоставляла в прокат элекроскутеры более чем в ста городах не только в США, но и в Европе, и на Ближнем Востоке. Особенностью бизнеса было отсутствие специализированных стоянок (как обычно бывает у служб велопроката) – скутеры просто расставляли по городу. После окончания поездки надо было сфотографировать припаркованный скутер, после чего аренда прекращалась, и со счета списывались деньги. Простота использования и умеренные цены сделали скутеры Bird популярным видом городского транспорта, которым пользовались более 10 миллионов человек. Однако пандемия коронавируса фактически остановила бизнес и вынудила проводить массовые сокращения.