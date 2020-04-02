Компания по прокату электроскутеров за 2 минуты уволила более 400 сотрудников – в конференции Zoom
Почти треть сотрудников одной из самых крупных компаний по прокату электроскутеров Bird, базирующейся в США, были уволены в течение двухминутной телеконференции в популярном приложении Zoom. Вживую с увольняемыми руководство Bird встречаться не решилось.
Как пишет 2 апреля Dot.la, приглашение в телеконференцию было разослано персонально 406 сотрудникам. Руководство компании регулярно использовало такую форму общения, но, как правило, участвовать в онлайн-совещаниях могли все работники. Поэтому тот факт, что приглашения получили только некоторые из более чем тысячи сотрудников, сразу вызвал подозрение.
Когда в 10:30 утра все приглашенные вошли в приложение, они увидели пустой экран и надпись: «Обновление, касающееся COVID-19». Через пять минут зазвучал женский голос, но заставка так и не поменялась. Женщина, которую некоторые сначала посчитали роботом, зачитала двухминутный текст про то, что эпидемия оказала серьёзное влияние на бизнес компании, что вынуждает руководство предпринять болезненные, но необходимые шаги. Один из этих шагов — сокращение персонала, а конкретно всех участвующих в данной видеоконференции. Монолог закончился уверениями в светлом будущем компании, произнесенными срывающимся голосом. Технический директор Bird, присутствовавшей при трансляции, подтвердил в твиттере, что это была живая сотрудница и что она действительно расплакалась.
Позже руководитель компании Тревис Вандерцанден признал, что это был не лучший способ объявить людям об увольнении, и пообещал в следующий раз встречаться каждым работником лично.
Компания Bird основана выходцем из Uber Вандерцанденом в 2017 году и некоторое время оставалась одним из самых быстро растущих бизнесов. В рекордные сроки она достигла уровня так называемого «единорога» — так называют стартапы, оцениваемые в миллиард долларов и более. Bird предоставляла в прокат элекроскутеры более чем в ста городах не только в США, но и в Европе, и на Ближнем Востоке. Особенностью бизнеса было отсутствие специализированных стоянок (как обычно бывает у служб велопроката) – скутеры просто расставляли по городу. После окончания поездки надо было сфотографировать припаркованный скутер, после чего аренда прекращалась, и со счета списывались деньги. Простота использования и умеренные цены сделали скутеры Bird популярным видом городского транспорта, которым пользовались более 10 миллионов человек. Однако пандемия коронавируса фактически остановила бизнес и вынудила проводить массовые сокращения.
Основной конкурент Bird — компания Lime, также пострадавшая от эпидемии, не предпринимала пока таких резких сокращений, хотя и ей пришлось объявить о «снижении активности и постановке на паузу».