02.04.2020 17:21
14 апреля — круглый стол «Поддержка для бизнеса. Как адаптироваться к новым условиям»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн-заочном круглом столе: «Поддержка для бизнеса. Как адаптироваться к новым условиям»
Список вопросов к обсуждению:
- Программы поддержки бизнеса со стороны государства. Начали ли действовать программы поддержки бизнеса со стороны государства? Государство стало выдавать кредиты под ноль процентов на зарплату для малого бизнеса? Какая поддержка на государственном уровне уже оказывается более крупному бизнесу? Какие налоговые льготы предоставляются бизнесу? Чем государство сейчас помогает предприятиям?
- Какого рода сложности сейчас претерпевают разные отрасли экономики? Какие сжались и уходят с рынка, какие, напротив, не справляются с наплывом задач? Что сам бизнес предполагает предпринять чтобы выжить в кризис?
- Как ситуация сегодняшнего дня отражается на банковском кредитовании? Ужесточились ли условия кредитования? Чем банки со своей стороны помогают бизнесу, чтобы выжить? Как банкам помогает государство?
- Лизинг. Чем сейчас наиболее интересен лизинг для бизнеса? Каких отраслей экономики это касается? Предоставляются ли каникулы по лизинговым платежам для бизнеса? Какие меры поддержки осуществляются? Насколько это время тяжело для самих лизинговых компаний?
- Прогнозы. Как может измениться экономика в ближайшее время? Как это коснется всех нас?
По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru
К участию приглашаются представители различных видов бизнеса, банки, а также органы власти.