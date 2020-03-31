Вынес за периметр — уже доставка. Смольный объяснил, как можно торговать во время «президентских каникул»

Смольный не будет делать специальные разъяснения для торговли и общепита о том, чем можно, а чем нельзя торговать в период «президентских каникул», сообщил «Фонтанке» 31 марта вице-губернатор Евгений Елин.



Ранее Смольный установил ограничения для ретейла, общепита и сферы услуг. Но правила вступили в противоречие с опубликованным правительством РФ списком товаров первой необходимости. Позднее кабмин урезал список. Но из федерального документа по-прежнему следует, что ретейлер, продающий товары первой необходимости, может торговать и другими. Также федеральные власти допустили торговлю на вынос, тогда как петербургский закон разрешает общепиту только доставку.

