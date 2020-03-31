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31.03.2020 12:58
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Вынес за периметр — уже доставка. Смольный объяснил, как можно торговать во время «президентских каникул»

Смольный не будет делать специальные разъяснения для торговли и общепита о том, чем можно, а чем нельзя торговать в период «президентских каникул», сообщил «Фонтанке» 31 марта вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее Смольный установил ограничения для ретейла, общепита и сферы услуг. Но правила вступили в противоречие с опубликованным правительством РФ списком товаров первой необходимости. Позднее кабмин урезал список. Но из федерального документа по-прежнему следует, что ретейлер, продающий товары первой необходимости, может торговать и другими. Также федеральные власти допустили торговлю на вынос, тогда как петербургский закон разрешает общепиту только доставку.

«Субъекты имеют право принимать свои правила. Вопрос, касается ли право торговать исключительно [товарами первой необходимости] или можно торговать другим. Пока позиция такая у губернатора», — сказал Евгений Елин. К примеру, если гипермаркет товаров для дома и ремонта продает товары первой необходимости, он может работать, но продавать только их, пояснил он.

Общепит может работать только с доставкой, выдавать заказы нельзя. «Доставка — это перемещение за периметр здания. Если либо сотрудник организации, либо служба доставки переносит за периметр здания, доставка осуществлена. Дальше — на 2 метра, на 5, мы не будем устанавливать норматив», — сказал он. Те заведения, которые пускают по одному и продают булочку или кофе, действуют незаконно, заключил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260785201
не надо никому делать сейчас ремонт!!
260783931
«Леруа Мерлен» плевал на Беглова и просто не стал закрывать свои петербургские магазины, хотя в ряде других регионов они были закрыты принудительно. Делают вид доставки (самовывоза) и к ним прутся сотни Петербуржцев.
Carolus
Вообще-то Собянин умнее Беглова стократно. В Москве всё по уму сделано. Ужесточение в Москве сделано именно там, где надо ужесточить, и настолько, насколько надо, а ужесточения в Питере сделаны так, что хочется рукалицо делать: либеральничаем в критичных местах, зато сверх меры ужесточаем где этого делать не стоило бы. Это то же самое, как если в случае войны командующий пошлёт армию ... в противоположном от врага направлении. Потому как дороги там удобнее :)
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