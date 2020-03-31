Вынес за периметр — уже доставка. Смольный объяснил, как можно торговать во время «президентских каникул»
Смольный не будет делать специальные разъяснения для торговли и общепита о том, чем можно, а чем нельзя торговать в период «президентских каникул», сообщил «Фонтанке» 31 марта вице-губернатор Евгений Елин.
Ранее Смольный установил ограничения для ретейла, общепита и сферы услуг. Но правила вступили в противоречие с опубликованным правительством РФ списком товаров первой необходимости. Позднее кабмин урезал список. Но из федерального документа по-прежнему следует, что ретейлер, продающий товары первой необходимости, может торговать и другими. Также федеральные власти допустили торговлю на вынос, тогда как петербургский закон разрешает общепиту только доставку.
«Субъекты имеют право принимать свои правила. Вопрос, касается ли право торговать исключительно [товарами первой необходимости] или можно торговать другим. Пока позиция такая у губернатора», — сказал Евгений Елин. К примеру, если гипермаркет товаров для дома и ремонта продает товары первой необходимости, он может работать, но продавать только их, пояснил он.
Общепит может работать только с доставкой, выдавать заказы нельзя. «Доставка — это перемещение за периметр здания. Если либо сотрудник организации, либо служба доставки переносит за периметр здания, доставка осуществлена. Дальше — на 2 метра, на 5, мы не будем устанавливать норматив», — сказал он. Те заведения, которые пускают по одному и продают булочку или кофе, действуют незаконно, заключил он.