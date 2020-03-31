Главный инфекционист США предрек вторую вспышку коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако к ней люди будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, коронавирус имеет цикличный характер и вернется осенью из-за легкой степени передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени целый ряд вещей будет совсем другим, например, способность заглушить вирус и проводить тестирование, пишет 31 марта РБК.