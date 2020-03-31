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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 07:16
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Главный инфекционист США предрек вторую вспышку коронавируса осенью

В США осенью этого года может произойти вторая вспышка коронавируса COVID-19, однако к ней люди будут лучше подготовлены. Об этом в рамках брифинга целевой группы по коронавирусу в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, коронавирус имеет цикличный характер и вернется осенью из-за легкой степени передачи от человека к человеку.

Фаучи считает, что вторая вспышка окажется «другой игрой с мячом» по сравнению с тем, с чем страна сталкивается сейчас. Он пояснил, что к тому времени целый ряд вещей будет совсем другим, например, способность заглушить вирус и проводить тестирование, пишет 31 марта РБК.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к возможному повторению вспышки COVID-19. «Мы готовы. Надеюсь, этого не произойдет, но мы готовы», — отметил глава государства.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, на территории США число заразившихся COVID-19 превышает 163 тыс. человек. Жертвами коронавируса стали более 3 тыс. человек. Сильнее всего от вируса пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

По числу заболевших США занимают первое место в мире, тогда как по числу скончавшихся лишь шестое. По показателю смертности на первой строчке находится Италия, далее следуют Испания, Китай, Иран и Франция.

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Комментарии (3)

Sibir_5e4d67bbb7aea
пока из-за дешевизны азиаты жрут разную экзотическую живность (мышки, змеи, обезьянки, паучки и пр.), риск остаётся....
Обнуление на удаленке
Значит первая вспышка уже закончилась, раз вторую ждут?
260740951
А может появиться новый вирус, по сравнению с которым нынешний просто милый щенок.
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