«Это шаг до ЧС». Дрозденко объяснил, кто и как сможет попасть в Ленобласть

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разъяснил, что на практике означает режим самоизоляции для жителей региона и петербуржцев.

В Ленобласти можно будет передвигаться только с паспортом. Жители Северной столицы должны иметь документ, подтверждающий цель поездки в регион.

«Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент — справка с места работы». - сказал Дрозденко.

К пожилому родственнику, например, тёте, тоже просто так не пустят.