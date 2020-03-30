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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

30.03.2020 20:50
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«Это шаг до ЧС». Дрозденко объяснил, кто и как сможет попасть в Ленобласть

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко разъяснил, что на практике означает режим самоизоляции для жителей региона и петербуржцев.

В Ленобласти можно будет передвигаться только с паспортом. Жители Северной столицы должны иметь документ, подтверждающий цель поездки в регион.

«Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент — справка с места работы». - сказал Дрозденко.

К пожилому родственнику, например, тёте, тоже просто так не пустят.

«Пускай подойдёт к председателю садоводства или в администрацию поселения, ей выпишут официальную справку, что вы хотите к ней приехать. Сфотографирует и пришлёт», - пояснил губернатор.

Меры вступают в силу 31 марта, и если в этот день можно будет отделаться предупреждением, то 1 апреля в Ленобласть без бумаги не пустят. Исключение - журналисты и представители силовых структур.

Блок-посты будут стоять будут стоять на въездах в районы и на федеральных трассах.

«Мы объявили режим повышенной готовности, это шаг до ЧС. Так что — да», — так ответил Дрозденко на вопрос о том, законно ли всё это.

Подробнее читайте на 47News.

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Комментарии (15)

dimas062
И на основании чего не пустят?
sektor7
Войска ЛенВО будут вводить?
Zoltan
«Шаг до ЧС» - еще не ЧС, так что нихрена не законно.
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