Пираты отвернулись от своих. Подпольные казино и букмекеры больше не лидеры рекламы в Рунете

Нелегальные рекламодатели потеряли позиции в Сети. Букмекерские конторы и подпольные ресурсы, предлагающие пользователям делать ставки и переходить на их сайт с помощью многочисленных зазывающих роликов на пиратских страницах, полностью уступили позиции легальным рекламодателям.



Как 30 марта пишет РБК со ссылкой на исследование Mediascope, это произошло впервые с 2017 года. До этого в топ крупнейших игроков рекламного рынка в сегменте видео неизменно входило запрещённое в России онлайн-казино Azino 777, имя владельца которого пытались рассекретить спецслужбы сразу нескольких стран. Падение этого и подобного ему ресурсов, по мнению аналитиков, объясняется тем, что пиратским сайтам стало выгоднее размещать рекламу легальных контор. Так снижаются риски, что за прокрутку роликов или постеров, например перед началом фильма, оперативно заблокируют и площадку, которая предоставляет для этого место.

