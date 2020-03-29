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29.03.2020 11:39
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В областном Кировске после взрыва в квартире нашёлся таз с наркотиками

Желание поскорее довести наркотик до готовности подвело предполагаемого варщика из Ленобласти под статью Уголовного кодекса. Во время сушки вещества плита рванула, и кухню охватило пламя. Пришлось пустить в квартиру пожарных.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 марта, накануне полиция Кировского района возбудила уголовное дело по 228-й наркотической статье УК РФ.

По данным «Фонтанки», в основу лёг осмотр квартиры на Набережной улице в райцентре. Там после взрыва духовки и последующего пожара был найден таз с 360 граммами порошка, дешёвого и опасного синтетического наркотика.

В момент происшествия и осмотра в квартире находились два товарища 29 и 34 лет. Младшего полиция забрала с собой и посадила в изолятор.

© Фонтанка.Ру

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