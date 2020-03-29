В областном Кировске после взрыва в квартире нашёлся таз с наркотиками

Желание поскорее довести наркотик до готовности подвело предполагаемого варщика из Ленобласти под статью Уголовного кодекса. Во время сушки вещества плита рванула, и кухню охватило пламя. Пришлось пустить в квартиру пожарных.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 марта, накануне полиция Кировского района возбудила уголовное дело по 228-й наркотической статье УК РФ.



По данным «Фонтанки», в основу лёг осмотр квартиры на Набережной улице в райцентре. Там после взрыва духовки и последующего пожара был найден таз с 360 граммами порошка, дешёвого и опасного синтетического наркотика.