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28.03.2020 21:11
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В Петербурге на час исчезли все достопримечательности

Петербург поддержал глобальную экологическую акцию «Час Земли». 28 марта с 20.30 до 21.30 «Ленсвет» отключил подсветку мостов и зданий в городе.

В темноте скрылась Петропавловская крепость, Троицкий мост и другие достопримечательности города. В Москве в этот время погасли телебашня и Кремль.

«Час Земли» по праву называют самым массовым мероприятием в истории. Например, в 2019 году свет погас более чем в 7,5 тысячах городов в 190 странах. На один час отключалась подсветка более 18 тысяч объектов. Организатор акции - Всемирный фонд дикой природы. Отключение электричества призвано сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде.

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Комментарии (1)

terraquo2
Да мы все уже вроде присоединились к экологической акции ЭКОКОРОНА-19/20. Мечта Греты сбылась! )))
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