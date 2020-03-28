Из столичных больниц выписали десять переболевших коронавирусом горожан

Московская мэрия сообщила о десяти поправившихся жителях столицы 28 марта. Всего выписали 28 человек.



Статистику приводит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цитирует ее ТАСС. «Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу 10 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления», - рассказала чиновница.



Всего в Москве поправились 28 человек, пятеро зараженных умерли. Первый смертельный случай зафиксирован в Петербурге, у мужчины были проблемы с сердцем.

